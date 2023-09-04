Саудівський Аль-Іттіхад має намір придбати у Ліверпуля Мохамеда Салаха за будь-яку ціну. Як інформує Daily Mail, представники клубу з Близького Сходу прибули до Англії для особистої зустрічі з босами "червоних".

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Повідомляється, що вони готові заплатити за Салаха 200 млн фунтів стерлінгів. Це вже третя пропозиція від Аль-Іттіхада щодо Салаха. Раніше Ліверпуль двічі відмовив саудівцям – після пропозицій у розмірі 100 і 150 млн фунтів стерлінгів.

Трансферне вікно в Саудівській Аравії закривається в четвер, 7 вересня.

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