На своєму офіційному сайті мерсисайдці повідомили про те, що інвестиційна компанія Dynasty Equity купила міноритарну частку у клубі.

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Згідно з інформацією Telegraph, американський фонд заплатив за частину акцій Ліверпуля від 100 до 200 мільйонів доларів. Угоду було укладено, щоб зміцнити загальний фінансовий стан, оскільки клуб все ще оговтується від значних втрат після пандемії.

Отримані кошти здебільшого підуть на погашення боргів, на розширення домашньої арени та будівництво тренувального центру. Втім, керівництво Ліверпуля не планує виділяти Юргену Клоппу частину грошей на трансфери.

Нагадаємо, що влітку мерсисайдці посилилися лише чотирма гравцями. До команди німця приєдналися Алексіс Мак Аллістер, Домінік Собослай, Ватару Ендо та Раян Гравенберх.

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