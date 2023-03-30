У своїх соціальних мережах мерсисайдці повідомили, що 26-річний колумбієць, який не грав із жовтня через травму коліна, у вівторок повноцінно тренувався з командою. Негативної реакції на навантаження виявлено не було, а це означає, що Юрген Клопп зможе включити вінгера в заявку.

Ліверпуль прагне безкоштовно поцупити Гаві – допоможуть проблеми Барселони

У поточному сезоні АПЛ Діас провів вісім матчів, у яких забив три голи та зробив дві результативні передачі. Нагадаємо, що у 29 турі англійської Прем'єр Ліги Ліверпуль зіграє проти Манчестер Сіті. Мерсисайдці посідають шосту сходинку, маючи у своєму активі 42 очки. Від "містян" вони відстають на 19 пунктів.

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