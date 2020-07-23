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Ліверпуль отримав довгоочікуваний трофей АПЛ – Енфілд палав від святкування

07:30 - Читать на русском
Ліверпуль отримав довгоочікуваний трофей АПЛ – Енфілд палав від святкування
Гравці Ліверпуля з Кубком АПЛ / фото ФК Ліверпуль

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон нарешті здійняв над головою довгоочікуваний кубок АПЛ.

23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
55’ Роберто Фірміно
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Олів'є Жиру 45+3’
Таммі Абрахам 61’
Крістіан Пулішіч 73’
23’ Набі Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджініо Вейналдум
45+3’ Олів'є Жиру
55’ Роберто Фірміно
61’ Таммі Абрахам
73’ Крістіан Пулішіч
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Домашній матч Ліверпуля проти Челсі став по-справжньому історичним для мерсисайдців, адже після поєдинку "червоні" офіційно отримали трофей АПЛ.

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Церемонія нагородження видалась вогняною – за гравцями були розташовані вогнемети, які додали епічності святкуванню. Окрім того, гравці не зрадили своїм традиціям та заспівали You'll never walk alone на Енфілді.

Звичайно, не обійшлось і без святкувань фанатів, які зібрались навколо стадіону, запалювали піротехніку та шаленіли. Воно й не дивно, адже Ліверпуль востаннє ставав чемпіоном Англії ще 30 років тому.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Англія АПЛ Ліверпуль - Челсі
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