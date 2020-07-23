Ліверпуль отримав довгоочікуваний трофей АПЛ – Енфілд палав від святкування

Домашній матч Ліверпуля проти Челсі став по-справжньому історичним для мерсисайдців, адже після поєдинку "червоні" офіційно отримали трофей АПЛ.
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Церемонія нагородження видалась вогняною – за гравцями були розташовані вогнемети, які додали епічності святкуванню. Окрім того, гравці не зрадили своїм традиціям та заспівали You'll never walk alone на Енфілді.
Звичайно, не обійшлось і без святкувань фанатів, які зібрались навколо стадіону, запалювали піротехніку та шаленіли. Воно й не дивно, адже Ліверпуль востаннє ставав чемпіоном Англії ще 30 років тому.
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