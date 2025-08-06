Аль-Хіляль досяг принципової угоди щодо підписання нападника Дарвіна Нуньєса з Ліверпуля. Про це повідомляє The Athletic.

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Саудівський клуб заплатить мерсисайдцям 53 мільйони євро, а також передбачені бонуси. Наразі сторони працюють над завершенням угоди. Ліверпуль дозволив Нуньєсу вести перемовини з Аль-Хілялем, і якщо ситуація вирішиться, уругвайський гравець зможе приєднатися до саудівського клубу в Німеччині, де команда перебуває на зборах.

Нагадаємо, що Дарвін Нуньєс приєднався до Ліверпуля у 2022 році за 85 мільйонів євро. Загалом за мерсисайдців він відіграв у 143 матчах, забивши 40 голів та віддавши 26 асистів.

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