"Червоні" подали апеляцію на триматчеву дискваліфікацію чемпіона світу, інформує Mirror.

Помилка Забарного, краса від Діаса і вилучення чемпіона світу: відео голів та огляд матчу Ліверпуль – Борнмут – 3:1

На 57-й хвилині матчу проти Борнмута арбітр Томас Браммел показав Мак Аллістеру пряму червону за фол проти Раяна Крісті, хоча на повторі удар виглядав не надто жорстко. Навіть тренер "вишень" Андоні Іраола не погоджувався з покаранням суперника: "Наживо все здавалося не настільки серйозно, щоб давати червону". Рішення судді розкритикував і Юрген Клопп.

Якщо апеляція Ліверпуля буде успішною, то Мак Аллістер зможе зіграти вже 27 серпня на полі Ньюкасла в рамках 3 туру АПЛ. У разі невдачі аргентинець відсидить щонайменше 3 матчі – Ньюкасл, Астон Вілла та Вулверхемптон.

Ліверпуль у меншості переміг Борнмут – Забарний знову провів хороший матч, але припустився гольової помилки