Слова наставника Ліверпуля Юргена Клоппа про хибнопозитивні тести на коронавірус викликали чимале обурення в Англії – це стало причиною переносу півфіналу Кубка англійської ліги.

Деякі клуби поскаржились до Англійської футбольної ліги з вимогою перевірити, коли Ліверпуль дізнався інформацію про те, що позитивні тести на COVID-19 виявились хибними, інформує The Athletic.

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Скандал спричинили слова Клоппа, який повідомив, що деякі з гравців здали хибнопозитивні тести. Клуби вимагають розслідувати цю справу, оскільки раніше деякі з них просили про перенесення поєдинків, але отримували відмову. Якщо ж мерсисайдці дізнались, що їхні гравці здали хибнопозитивні тести до поєдинку, то матч мав би відбутись за розкладом. Можливі наслідки для команди Клоппа у разі підтвердження підозр наразі невідомі.

Нагадаємо, матч між Ліверпулем та Арсеналом мав відбутись ще 6 січня, проте мерсисайдський клуб повідомив Англійську футбольну лігу, що кількість хворих на коронавірус стрімко зростає.

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