Ліверпуль оголосив про відкриття офіційного фан-клубу в Україні

Євро-2020 — 21:35 23550
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Україна – Литва: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020
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Лунін дебютує за Вальядолід, перебуваючи у таборі збірної України: дикий фейл іспанської преси з сенсаційним інсайдомІспанія — 17:15 5771
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Динамо було великим клубом, Лобановський лишив би з цього складу 2 гравців, – МаркевичУкраїна — 15:54 8114
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УПЛ визначила найкращого гравця та тренера чемпіонату у вересніУкраїна — 12:45 797