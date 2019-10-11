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Ліверпуль оголосив про відкриття офіційного фан-клубу в Україні

21:05 488 Читать на русском
Ліверпуль оголосив про відкриття офіційного фан-клубу в Україні
Гравці Ліверпуля / Reuters

Українські прихильники Ліверпуля організували офіційний фан-клуб улюбленої команди.

Ліверпуль у своєму офіційному Twitter привітав нових членів клубного фан-угруповання.

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Чергове відділення вболівальників "червоних" відкрилося у Києві. Одночасно з цією подібні організації відкрились у 19-и містах дев'яти країн світу, зокрема, в Китаї, США та Бразилії.

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Ліверпуль – не перший англійський клуб з власним фан-клубом в Україні. Подібним можуть похвалитися і їхні запеклі вороги з Манчестер Юнайтед.

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Україна – Литва: анонс матчу відбору до Євро-2020
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Теги
Англія Відеоновини футбольні фанати Ліверпуль Ліверпуль
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