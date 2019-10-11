Ліверпуль оголосив про відкриття офіційного фан-клубу в Україні

Українські прихильники Ліверпуля організували офіційний фан-клуб улюбленої команди.

Ліверпуль у своєму офіційному Twitter привітав нових членів клубного фан-угруповання.

Ліверпуль отримав штраф за поведінку своїх фанатів у матчі Ліги чемпіонів проти Зальцбурга

Чергове відділення вболівальників "червоних" відкрилося у Києві. Одночасно з цією подібні організації відкрились у 19-и містах дев'яти країн світу, зокрема, в Китаї, США та Бразилії.

Англійський фанат став мусульманином через Салаха – раніше вболівальник на дух не переносив іслам

Ліверпуль – не перший англійський клуб з власним фан-клубом в Україні. Подібним можуть похвалитися і їхні запеклі вороги з Манчестер Юнайтед.