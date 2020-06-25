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Ліверпуль оголосив про відхід Клайна

19:01 - Читать на русском
Ліверпуль оголосив про відхід Клайна
Натаніель Клайн / Getty Images

Оборонець мерсисайдців Натаніель Клайн продовжить кар'єру у іншому клубі.

Крайній захисник Ліверпуля Натаніель Клайн покине команду у кінці червня, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Боси "червоних" не скористалися можливістю продовжити чинну угоду гравця до кінця поточного сезону і вирішили відпустити його достроково – з 1 липня Натаніель стане вільним агентом.

Нагадаємо, Клайн перейшов у Ліверпуль в 2015 році з Саутгемптона за 17,7 млн євро. За цей час зіграв за мерсисайдців у 103 поєдинках у всіх турнірах, в яких забив два голи і віддав п'ять результативних передач. Цікаво, що у першому сезоні він провів в основі команди 52 матчі. Травми завадили оборонцю показати свої найкращі якості після приходу Юргена Клоппа і він у 2019 році змушений був навіть піти у оренду в Борнмут.

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