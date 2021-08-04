Мерсисайдський клуб переконав свого основного голкіпера перепідписати угоду про співпрацю.

Аліссон залишив свій підпис на новому контракті з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Відтепер співпраця мерсисайдців з 28-річним голкіпером розрахована до літа 2027-го. Нагадаємо, у 2018 році Ліверпуль заплатив Ромі за бразильського голкіпера 62,5 млн євро, з того часу Аліссон залишається основним голкіпером команди Клоппа.

У минулому сезоні АПЛ бразилець провів 33 матчі, в яких пропустив 32 м'ячі.

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