Ліверпуль оголосив про продовження контракту з Аліссоном
19:38 - Читать на русском
Мерсисайдський клуб переконав свого основного голкіпера перепідписати угоду про співпрацю.
Аліссон залишив свій підпис на новому контракті з Ліверпулем, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Відтепер співпраця мерсисайдців з 28-річним голкіпером розрахована до літа 2027-го. Нагадаємо, у 2018 році Ліверпуль заплатив Ромі за бразильського голкіпера 62,5 млн євро, з того часу Аліссон залишається основним голкіпером команди Клоппа.
У минулому сезоні АПЛ бразилець провів 33 матчі, в яких пропустив 32 м'ячі.
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