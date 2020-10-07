Півзахисник Ліверпуля Марко Груїч продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії. Новим клубом 24-річного футболіста стане Порту.

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Як повідомив офіційного сайту португальського клубу, 24-річний футболіст виступатиме за "драконів" на правах оренди до кінця сезону 2020/21. Серб обрав собі футболку з номером 16.

Нагадаємо, Груїч перейшов у Ліверпуль у січні 2016 року з Црвени Звезди за 7 млн євро. За цей час за основну команду "червоних" провів лише 2 матчі у Кубку англійської ліги, виступаючи переважно в орендах. Попередні два роки провів у Герті. Минулого сезону зіграв за берлінський клуб 31 поєдинок у всіх турнірах, в яких забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця в 14,5 млн євро.

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