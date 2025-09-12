Тренер Ліверпуля Арне Слот офіційно здобув звання найкращого тренера серпня в англійській Прем’єр-лізі. Під керівництвом нідерландського наставника "червоні" розпочали сезон із трьох перемог поспіль, ставши єдиною командою ліги зі стовідсотковим результатом.

Партнер Миколенка став найкращим гравцем місяця в АПЛ – 100-мільйонний невдаха успішно перезапустив кар'єру

Ліверпуль забив вісім м’ячів – найкращий показник у серпні. Команда стартувала домашньою перемогою над Борнмутом (4:2), потім здолала Ньюкасл у драматичному матчі (3:2), а завершила місяць мінімальною звитягою над Арсеналом (1:0). Для Слота це вже друге таке визнання – перше він отримав у листопаді 2024 року.

Не залишився без відзнаки й півзахисник Ліверпуля Домінік Собослай. У матчі проти Арсенала угорець на 83-й хвилині відзначився фантастичним штрафним ударом із 30 метрів – м’яч пролетів над стінкою і влетів у верхній кут воріт, зачепивши стійку. Саме цей гол приніс угорцю перемогу в голосуванні на найкращий гол місяця.

Для 24-річного Собослая це історичне досягнення – він став першим угорським футболістом, який виграв щомісячну нагороду Прем’єр-ліги.

Ліверпуль здобув мінімальну перемогу в напруженій зарубі з Арсеналом – усе вирішив шедевральний штрафний