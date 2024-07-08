Голкіпер Адріан отримав статус вільного агента після завершення контракту, інформує прес-служба "червоних".

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Іспанець приїхав на Енфілд 5 років тому, щоб виконувати роль дублера Аліссона. Бразилець часто ламався, тому в кампанії 2019/20 Адріан мав вдосталь ігрової практики. Щоправда, найбільше запам'ятався фатальними помилками у 1/8 фіналу ЛЧ проти Атлетіко. Пізніше були "легендарні" 2:7 від Астон Вілли в АПЛ. Поступово Адріан відійшов на роль третього кіпера і взагалі не виходив на поле.

Останній матч провів 2 роки тому – переможний Суперкубок Англії проти Ман Сіті. Загалом у светрі Ліверпуля Адріан провів 26 поєдинків, пропустив 36 голів і виграв 7 трофеїв. Наступним клубом 37-річного ветерана повинен стати рідний Бетіс.

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