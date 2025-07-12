20-й номер був назавжди закріплений за Діогу Жотою і виведений з обігу у всіх командах. Про це повідомляється на офіційному сайті Ліверпуля. "Це був номер, який він носив з гордістю і честю, який привів нас до незліченних перемог – і Діогу Жота назавжди залишиться номером 20 футбольного клубу Ліверпуль, – сказано в заяві.

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Після консультацій з його дружиною Рутою і родиною, клуб ухвалив рішення вивести номер з обігу на честь і пам'ять про Діогу на всіх рівнях, включаючи жіночу команду і Академію клубу.

Нагадаємо, Жота трагічно загинув в ДТП в Іспанії разом зі своїм братом, футболістом Пеньяфіела Андре Сілвою.