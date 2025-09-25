"Червоні" на офіційному сайті повідомили про підписання першого професійного контракту з талантом. Угода розрахована на 3 роки, уточнює інсайдер Пол Джойс.

Ліверпуль робить екстрену заміну в заявці на ЛЧ – чемпіон Європи врятований завдяки "правилу Зінченка"

Рік тому Ліверпуль переманив Нгумоху з академії Челсі. 17-річний вінгер здійсний прорив під час літнього міжсезоння, а потім почав регулярно отримувати ігровий час у офіційних матчах. Саме удар Ріо на 90+10-й хвилині приніс мерсисайдцям перемогу в надважкому поєдинку 2-го туру АПЛ проти Ньюкасла (3:2).

Нагадаємо, раніше Ліверпуль не зміг продовжити контракт з Трентом Александером-Арнольдом і був змушений відпустити зіркового вихованця у Реал.

Вилучення Екітіке, виліт Миколенка, камбек Челсі та перший гостьовий покер: Кубок англійської ліги