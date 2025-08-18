Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про перехід Бена Доука. Шотландський нападник підписав контракт з "вишнями" на п'ять років.

За інформацією Фабріціо Романо, Ліверпуль отримає за трансфер 19-річного вінгера 25 мільйонів фунтів. Бен Доук – вихованець "червоних". Сезон 2024/25 він провів у оренді за Мідлсбро. За першу команлу Ліверпуля шотландець провів 10 матчів.

Варто зауважити, що Доук у 2024 році дебютував за збірну Шотландії, за яку відіграв у шести матчах. В його активі одна результативна передача.

