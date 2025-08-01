Нові гравці Ліверпуля визначилися, з якими номерами будуть виступати на Енфілді.

Чемпіони Англії 31 липня відпрацювали контракт з Nike і нарешті можуть презентувати форму від нового технічного партнера Adidas. Ледь не головною інтригою були номери, які оберуть зіркові новачки "червоних".

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– лівий захисник Мілош Керкез (перейшов з Борнмута за 47 млн євро) обрав номер 6;

– атакувальний хавбек Флоріан Вірц (з Байєра за 125 млн) отримав номер 7, який якраз звільнив Луїс Діас;

– правий захисник Джеремі Фрімпонг (з Байєра за 40 млн) виступатиме під номером 30;

– воротар Гіоргі Мамардашвілі (з Валенсії за 30 млн) обрав номер 25;

– нападник Уго Екітіке (з Айнтрахта за 90 млн) зупинив вибір на номері 22;

– резервні воротарі Фредді Вудман та Армін Печі обрали 28-й та 41-й номери відповідно;

– двоє "старих" гравців змінили номери. Правий захисник Конор Бредлі перейшов з 84-го на 12-й, а хавбек Трей Ньоні – з 98-го на 42-й.

Нагадаємо, Ліверпуль розпочне офіцйний сезон 10 серпня матчем проти Крістал Пелас за Суперкубок Англії.

Our squad numbers for the 2025-26 season have been confirmed. — Liverpool FC (@LFC) August 1, 2025

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