"Червоні" на своєму офіційному сайті повідомили про підписання нового довгострокового контракту з нападником Діогу Жотою. Інсайдер Фабріціо Романо уточнює, що угода буде розрахована до літа 2027 року замість 2025-го, який був прописаний раніше.

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Ліверпуль 2 роки тому придбав Жоту за 45 мільйонів євро у Вулверхемптона. Португалець відразу вписався у команду Клоппа і навіть витіснив Роберто Фірміно з основного тріо атаки. Загалом у футболці мерсисайдців Діогу поки провів 85 матчів, у яких оформив 34 голи та 9 асистів.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців Ліверпуль також продовжив контракти Клоппа і Салаха, а ось Мане вирішив змінити прописку і вирушив у Баварію за 41 мільйон євро.

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