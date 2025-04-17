Ліверпуль після збереження Мохамеда Салаха успішно завершив переговори і з Вірджилом ван Дейком.

"Червоні" на офіційному сайті оголосили про підписання нового контракту з 33-річним центрбеком. Ліверпуль не надає жодних подробиць угоди, але це робить авторитетний інсайдер Девід Орнстейн.

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– Контракт розрахований на 2 роки, до літа 2027-го;

– Не передбачено жодних пунктів про викуп, достроковий розрив чи скорочення зарплати;

– Ван Дейк надалі зароблятиме близько 400 тисяч фунтів щотижня, залишаючись найбільш високооплачуваним захисником Європи;

– Інші клуби намагалися переманити нідерландця, однак він завжди хотів продовжити кар'єру лише у Ліверпулі.

Нагадаємо, у січні 2018-го "червоні" заплатили Саутгемптону за ван Дейка 85 млн євро, що на той час було трансферним рекордом серед захисників. Відтоді центрбек провів за Ліверпуль 314 матчів, виграв АПЛ, ЛЧ, Кубок Англії, двічі Кубок ліги, клубний ЧС, Суперкубки Англії та УЄФА.

Нещодавно мерсисайдський клуб також продовжив контракт з іншою суперзіркою – Мохамедом Салахом. Натомість Трент Александер-Арнольд влітку може піти вільним агентом.

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