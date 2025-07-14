Ліверпуль на офіційному сайті опублікував перше інтерв'ю Гіоргі Мамардашвілі у статусі гравця "червоних". Цікаво, що грузин вже встиг дебютувати у товариській грі проти Престона (зіграв у першому таймі), за який в минулому сезоні виступав Максим Таловєров.

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"Я щасливий, я дуже радий бути тут. Це величезний момент для мене, тому що приєднання до такого клубу, як Ліверпуль, це не просто трансфер, це здійснення моєї мрії. Я почуваюся готовим, мотивованим і гордим. Коли я погодився на пропозицію Ліверпуля минулого літа, я відчув, що в моєму житті починається щось грандіозне. Але тепер я справді розумію, що означає бути гравцем Ліверпуля.

Як команда згуртувалась через трагічну смерть Діогу Жоти та Андре Сілви, і як це вплинуло на новачків? Так, коли я вперше сюди прибув, це був справді важкий момент для клубу. Але всі тут підтримували один одного, і я бачу, що тут як одна велика родина. Ми не просто команда, ми люди, які піклуються один про одного", – поділився Мамардашвілі в інтерв'ю прес-службі Ліверпуля.

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