Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 18-річного захисника Парми Джованні Леоні за 35 млн євро. Раніше Фабріціо Романо повідомляв, що контракт італійця розрахований до літа 2031 року.

Ліверпуль завершує сьомий трансфер цього літа за 35 мільйонів – що відомо про інтерес до Михавка

Леоні виступатиме за "червоних" під номером 15. Минулого сезону Леоні провів за Парму 17 матчів у Серії А і забив один гол.

Джованні став сьомим новачком Ліверпуля після підписання Флоріана Вірца, Уго Екітіке, Джеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза і двох воротарів: Фредді Вудмана і Арміна Печі.

Раніше портал Anfield Watch відзначав, що мерсисайдці розглядають захисника Динамо Тараса Михавка як альтернативний варіант Леоні.