Ліверпуль офіційно підписав Мінаміно

Японський форвард Зальцбурга Такумі Мінаміно переходить у мерсисайдський клуб.

Мінаміно в середу погодив умови особистого контракту з Ліверпулем і пройшов медогляд. Трансфер завершено – з першого січня японець стане гравцем "червоних", повідомляє офіційний сайт клубу. В Англії він виступатиме під звичним 18-м номером.

"Це була моя мрія, я мріяв перейти в Ліверпуль. Дуже щасливий, що це сталося. Грати в АПЛ – одна з моїх головних цілей у кар'єрі. Я вважаю, що це чемпіонат топ-класу. Я сподівався, що колись спробую тут свої сили, але не міг розраховувати, що опинюся в такій команді", – прокоментував трансфер 24-річний Мінаміно.

Манчестер Юнайтед готовий викласти за Холанда 76 млн фунтів

Раніше повідомлялося, що Зальцбург отримає за Мінаміно 7,25 млн фунтів – це відступні, вказані у контракті нападника. Японець виступав за Зальцбург з 2015 року. В поточному сезоні форвард зіграв 22 матчі в усіх турнірах, забив 9 голів та віддав 11 асистів.

Нагадаємо, мерсисайдці мали змогу особисто відчути потенціал Мінаміно у поєдинках Ліги чемпіонів. Зальцбург двічі протистояв Ліверпулю в груповому турнірі ЛЧ 2019/20 (3:4, 0:2), а Такумі відзначився голом на Енфілді.

Ліверпуль продерся у фінал клубного чемпіонату світу, вирвавши перемогу над Монтерреєм – Клопп вгадав з замінами