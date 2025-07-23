Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Уго Екітіке. Як інформує Sky Sports, трансфер обійшовся "червоним" у 91 млн євро. Уго був другим вибором Ліверпуля після форварда Ньюкасла Александра Ісака – "сороки" відмовили в цьому трансфері.

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Подібно до угоди з Флоріаном Вірцем, більшість бонусів при переході Екітіке прив'язані до трофейних успіхів Ліверпуля і значного вкладу гравця.

У минулому сезоні Екітіке забив 22 голи в 48 матчах у всіх змаганнях за Айнтрахт, він допоміг команді вийти в Лігу чемпіонів.