Ліверпуль офіційно підписав Екітіке – він не був першим вибором
21:44 - Читати іншою мовою
Форвард Уго Екітіке перейшов з Айнтрахта до Ліверпуля.
Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Уго Екітіке. Як інформує Sky Sports, трансфер обійшовся "червоним" у 91 млн євро. Уго був другим вибором Ліверпуля після форварда Ньюкасла Александра Ісака – "сороки" відмовили в цьому трансфері.
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Подібно до угоди з Флоріаном Вірцем, більшість бонусів при переході Екітіке прив'язані до трофейних успіхів Ліверпуля і значного вкладу гравця.
У минулому сезоні Екітіке забив 22 голи в 48 матчах у всіх змаганнях за Айнтрахт, він допоміг команді вийти в Лігу чемпіонів.
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