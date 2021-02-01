Ліверпуль домовився із Престоном про трансфер 25-річного оборонця Бена Девіса, повідомляє офіційний сайт мерсисайдців.

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Деталі контракту англійця з новим клубом поки розголошуються. За неофіційною інформацією, Ліверпуль заплатив Престону за футболіста 2,25 млн євро. У нинішньому розіграші Чемпіоншипа Девіс провів 19 матчів та відзначився асистом.

"Це великий шанс для мене. Для мене це стало сюрпризом, коли з'явилась перша інформація про інтерес Ліверпуля. Було б дурістю не скористатись такою можливістю на максимум", – прокоментував свій трансфер Бен.

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