На офіційному сайті мерсисайдці оголосили, що 26-річний оборонець покине клуб влітку після завершення контракту.

Фол Аліссона за межами штрафного у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 3:1

"Хочу сказати, що це нелегке рішення, і в нього вкладено багато роздумів і почуттів. Я тут уже 20 років, насолоджувався кожною хвилиною, досяг усіх своїх мрій, досяг усього, чого коли-небудь хотів", – сказав Александер-Арнольд.

За інформацією Фабріціо Романо, Трент вже домовився з Реалом про п'ятирічний контракт.

Александер-Арнольд приєднався до академії Ліверпуля у віці шести років і пройшов усі сходинки кар'єрних сходів на молодіжному рівні, перш ніж дебютувати у 2016 році.

Загалом він відіграв за мерсисайдців у 351 матчі, в яких забив 23 голи та віддав 92 асисти. Александер-Арнольд вигравав з клубом двічі титул чемпіона Англії, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Челсі впевнено переміг Ліверпуль – лондонці зберегли місце в зоні ЛЧ, Палмер перервав 18-матчеву безгольову серію