Новими віце-капітанами "червоних" стали Аліссон, Александер-Арнольд і Робертсон, повідомляє Goal.

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Хтось із них зможе вивести Ліверпуль на поле за відсутності основних претендентів на пов'язку. Капітаном мерсисайдців залишився Джордан Хендерсон. Перші на підміні – Джеймс Мілнер і Вірджил ван Дейк.

"Ми мали трьох претендентів на капітанську пов'язку, а гравці обрали ще трьох. Торік ми, вочевидь, через втрати гравців мали проблеми, не було нікого з основної групи капітанів. Тож я вирішив, що збільшення групи має сенс", – відзначив Клопп.

До слова, вже у вівторок, 28 вересня, Ліверпуль гратиме на виїзді проти Порту в 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Початок поєдинку о 22:00.

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