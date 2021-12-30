В рамках 16-го туру АПЛ Ньюкасл у рідних стінах втримав нічию із Ліверпулем. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ліверпуль у виїзному поєдинку зустрічався із Ньюкаслом. Хоч мерсисайдці втратили два пункти у матчі із Вест Бромвічем, але перемога дозволила б їм впевнено закріпитись на першому місці турнірної таблиці, тож "скаузери" з перших хвилин зустрічі ринулись в атаку.

Попри це, перший небезпечний момент у матчі створили "сороки". На 10-й хвилині Вілсон отримав довгу навісну від Лонгстаффа, прокинув Філліпса, увірвався у штрафний майданчик і пробив – м'яч рикошетом від захисника вийшов на кутовий. Після цього господарі створили ще один момент, однак і він закінчився стандартом.

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"Скаузери" і далі суттєво переважали у володінні м'ячем (67/33) та в основному перебували на половині поля суперника, але їм ніяк не вдавалось загострити ситуацію. Вже під завісу тайму Фірміно неочікувано вистрибнув перед захисником і пробив головою – Дарлоу у неймовірному стрибку витягнув його удар.

Після перерви команди вийшли на поле без змін. Мерсисайдці продовжили контролювати м'яч, а "сороки" виходили тільки на контратаках. Після навісу з кутового на 55-й Мане перспективно пробивав головою, але м'яч пролетів повз праву стійку.

У середині тайму Юрген Клопп кинув у бій свіжі сили – на полі з'явились Вейналдум та Алькантара. На 68-й Фірміно намагався головою замкнути навіс зі стандарту, однак теж не влучив у ворота. До кінця матчу "скаузери" мали ще кілька шансів вийти уперед, але реалізувати їх так і не вдалось. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мирову – 0:0.

Після цієї нічиєї Ліверпуль із 33-ма очками залишився на першому місці турнірної таблиці (свій поєдинок ще не зіграв Манчестер Юнайтед, який може випередити мерсисайдців за додатковими показниками), натомість Ньюкасл із 19-ма пунктами піднявся на 14-ту сходинку першості.

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