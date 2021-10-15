Голкіпер Ліверпуля Аліссон та опорник "червоних" Фабінью точно не зіграють у матчі 8-го туру АПЛ проти Уотфорда.

Обидва гравці лише сьогодні покинули розташування збірної Бразилії та не встигнуть прибути в Англію на завтрашній поєдинок проти Уотфорда, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Втім, тренерський штаб на чолі з Клоппом передбачив подібний сценарій, а тому Аліссон та Фабінью вилетять одразу в Мадрид, де вже у вівторок можуть допомогти своїй команді у протистоянні з Атлетіко в рамках Ліги чемпіонів.

До слова, Аліссон у поточному сезоні у 9 поєдинках за мерсисайдців в усіх змаганнях пропустив 9 голів. Щодо Фабінью, то опорник зіграв у 8 матчах, записавши до свого активу гол та асист.

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