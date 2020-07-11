toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА НОРВІЧ - ВЕСТ ХЕМ

Ліверпуль не зможе підписати Алькантару – відомі причини

15:20 - Читать на русском
Ліверпуль не зможе підписати Алькантару – відомі причини
Тьягу Алькантара / Bild

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара, скоріш за все, не стане гравцем Ліверпуля у поточне трансферне вікно.

Ліверпуль відмовиться від трансферу Тьягу Алькантари, стверджує ESPN.

Ліверпуль узгодив умови особистого контракту з Алькантарою, – журналіст

Зазначається, що мерсисайдці не готові придбати іспанця через два фактори. По-перше, Тьягу 29 років, тоді як Ліверпуль збирається купувати гравців на перспективу. Також впливають і трансферні апетити Баварії – мюнхенці бажають отримати не менше 30 млн фунтів.

Єдина умова, за якої Алькантара може стати гравцем Ліверпуля – відхід когось із лідерів "червоних". Зазначимо, що раніше мерсисайдці не змогли придбати Тімо Вернера через трансферні апетити РБ Лейпциг – німець в підсумку став гравцем Челсі.

До слова, Алькантара провів 36 поєдинків у складі Баварії в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

"Гвардіола – людина з низькою самооцінкою, він живе в постійному страху". Баварія прощається з головним ворогом Пепа

blog_ava
Реал – Алавес: екс-динамівець травмував арбітра – рефері довелося замінити
00:25
2041
Теги
Трансфери Трансфери Ліверпуля Тьягу Тьягу Алькантара Баварія Баварія Ліверпуль Ліверпуль Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
39
хв
Колос
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук