Ліверпуль не зможе підписати Алькантару – відомі причини

Півзахисник Баварії Тьягу Алькантара, скоріш за все, не стане гравцем Ліверпуля у поточне трансферне вікно.

Ліверпуль відмовиться від трансферу Тьягу Алькантари, стверджує ESPN.

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Зазначається, що мерсисайдці не готові придбати іспанця через два фактори. По-перше, Тьягу 29 років, тоді як Ліверпуль збирається купувати гравців на перспективу. Також впливають і трансферні апетити Баварії – мюнхенці бажають отримати не менше 30 млн фунтів.

Єдина умова, за якої Алькантара може стати гравцем Ліверпуля – відхід когось із лідерів "червоних". Зазначимо, що раніше мерсисайдці не змогли придбати Тімо Вернера через трансферні апетити РБ Лейпциг – німець в підсумку став гравцем Челсі.

До слова, Алькантара провів 36 поєдинків у складі Баварії в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 2 асисти.

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