Одним із перших кроків спортивного директора Ліверпуля Річарда Х'юза після приходу в клуб стала пропозиція нових умов контракту правому захиснику Тренту Александеру-Арнольду, інформує журналіст Бен Джейкобс. Повідомляється, що після першої бесіди Х'юза з головним тренером Арне Слотом це питання стало пріоритетним. Тренту запропонували кілька вигідних варіантів, проте досить рано стало зрозуміло, що справа не в грошах.

Реал хоче оформити приїзд Трента в Мадрид на місяць раніше – Ліверпуль вимагає значну компенсацію

Ліверпуль мав намір зберегти Александера-Арнольда, але в підсумку клуб не зміг запропонувати йому нового досвіду – саме це і стало головною причиною переходу в Реал. Трент хоче випробувати себе в Ла Лізі.

Згідно з The Athletic, Александер-Арнольд підпише контракт із Реалом на 6 років.

Челсі впевнено переміг Ліверпуль – лондонці зберегли місце в зоні ЛЧ, Палмер перервав 18-матчеву безгольову серію