"Поле було сухим. Якось так. Ми більшість часу грали за сценарієм Фулхема. Набрали очко в дуже поганій грі. Я собі ставлю запитання: "Як таке могло статися?". Спочатку ставлення гравців до матчу було неправильним, а потім ми хотіли відігратися, але це вже було нелегко.

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Найкраще у грі – це результат. Ми провели справді погану гру. Настрій був неправильним із самого початку.

Ліверпуль не заслуговував на більше, але ось гру можна значно покращити. Ми не мали імпульсу. Ми могли виграти матч, оскільки у нас було більше моментів, але ми, ймовірно, не заслуговували на перемогу", – сказав Клопп в ефірі BT Sport.

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