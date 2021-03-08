"Я не маю нічого проти Салаха – я справді дуже люблю його, – але я справді вірю, що трансфери зараз значною мірою стосуються того, чого хочуть гравці, тож ситуацію контролює він, а не Ліверпуль.

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Якщо він хоче піти, то він повинен піти. Якщо гравець хоче піти, ми повинні прийняти це. Я твердо впевнений, що якщо вони незадоволені і хочуть піти, то вони повинні піти. Те саме сказав і Юрген Клопп – він не хоче, щоб у клубі був хтось, хто не хоче там бути.

Я вважаю, що він мав саме таке ставлення до Філіппе Коутінью. Він агітував за переїзд. Ліверпуль відмовився від цього влітку, бо це не влаштовувало їх у фінансовому плані та з точки зору придбання гравців, але вони продали його в січні та підписали за ці кошти Аліссона та ван Дейка. Клопп не хотів втримувати Коутінью, бо вважав, що його ставлення було неправильним, і, зрештою, він не хотів цього отруйного ставлення у своєму таборі.

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Якщо Салах дійсно нещасний, засмучений через те, що йому не дали новий контракт чи щось інше, тоді готуйся до продажу, отримай за нього стільки, скільки зможеш, і використай ці гроші, щоб підсилити команду. Я шанувальник Салаха, але Ліверпуль не сильно сумував через продаж Коутінью, чи не так?" – зазначив Фаулер у коментарі The Mirror.

До слова, Салах провів 38 матчів у складі Ліверпуля у поточному сезоні, записавши до свого активу 24 голи та 4 асисти.

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