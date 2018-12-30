Ліверпуль не програв у перших 20 турах – лише одна команда після такого не ставала чемпіоном

Ліверпуль у матчі 20 туру АПЛ розгромив Арсенал (5:1) і продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті. Востаннє Шеффілд Юнайтед стартував так само, але не зміг стати чемпіоном.

Ліверпуль не зазнав жодної поразки в перших 20 турах АПЛ і продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Останньою командою, яка не програла перші 20 поєдинків, але в підсумку не стала чемпіоном, був Шеффілд Юнайтед. Трапилось це 108 років тому.

Найближчий переслідувач мерсисайдців Тоттенхем відстає на 9 очок, сьогодні наблизитись на відстань 7 пунктів може Манчестер Сіті.

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