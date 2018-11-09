"Ліверпуль не продається", – власники клубу зробили офіційну заяву

Інформація про продаж Ліверпуля не підтвердилася – власники мерсисайдців не збираються прощатися з клубом.

Американська компанія Fenway Sports Group, якій належить Ліверпуль, виступила зі спростуванням чуток з приводу можливого продажу клубу, повідомляє Liverpool Echo.

Абрамович не буде продавати Челсі

8 листопада в New York Post з'явилася інформація, що FSG готовий продати англійський клуб за два мільярди доларів.

"Ми не вважаємо, що дана публікація заслуговує реакції, але від імені власників клубу я хочу повністю спростувати безпідставні спекуляції.

Підкреслюємо в черговий раз, що Ліверпуль не продається", – заявив представник мерсисайдського клубу.

У жовтні минулого року повідомлялося, що власники Ліверпуля відмовилися продати клуб за 1,5 млрд фунтів інвесторам з Дубая.

Der Klassiker, нова дуель Гвардіоли та Моурінью, візит Роналду до fashion-столиці: топ-5 матчів євровікенду