"Ліверпуль не продається", – власники клубу зробили офіційну заяву

Інформація про продаж Ліверпуля не підтвердилася – власники мерсисайдців не збираються прощатися з клубом.
Американська компанія Fenway Sports Group, якій належить Ліверпуль, виступила зі спростуванням чуток з приводу можливого продажу клубу, повідомляє Liverpool Echo.
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8 листопада в New York Post з'явилася інформація, що FSG готовий продати англійський клуб за два мільярди доларів.
"Ми не вважаємо, що дана публікація заслуговує реакції, але від імені власників клубу я хочу повністю спростувати безпідставні спекуляції.
Підкреслюємо в черговий раз, що Ліверпуль не продається", – заявив представник мерсисайдського клубу.
У жовтні минулого року повідомлялося, що власники Ліверпуля відмовилися продати клуб за 1,5 млрд фунтів інвесторам з Дубая.
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