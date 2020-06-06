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Ліверпуль не планує придбань на літнє трансферне вікно

21:48 99 Читать на русском
Ліверпуль не планує придбань на літнє трансферне вікно
Роберто Фірміно та Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Ліверпуль візьме паузу під час літнього трансферного вікна та збереже кошти.

Керівництво Ліверпуля разом з тренерським штабом вирішили утриматись від трансферів під час найближчого вікна, повідомляє BBC.

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Раніше мерсисайдці планували підписати нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, але за інформацією ЗМІ, з німцем вже домовився Челсі.

Нагадаємо, після 29-ти турів АПЛ Ліверпуль впевнено лідирує у АПЛ. Також підопічні Клоппа продовжують боротьбу у Лізі чеміпіонів, на стадії 1/8 фіналу чинному переможцю турніру протистоїть Атлетіко.

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Ліверпуль Ліверпуль Англія Тімо Вернер Тімо Вернер Трансфери Ліверпуля
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