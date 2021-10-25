Коутінью провів за Барселону 99 матчів, наступна гра стане сотою. Раніше у ЗМІ була інформація про пункт у контракті бразильця, згідно з яким після сотого офіційного матчу Барса мусить заплатити Ліверпулю додаткові 20 мільйонів євро.

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Однак тепер Mundo Deportivo з посиланням на джерела в іспанському клубі спростовує ці чутки. Таким чином Рональд Куман може спокійно використовувати Феліппе без загрози фінансовій стабільності Барселони.

Нагадаємо, що Барса придбала Коутінью в Ліверпуля на початку 2018 року за 135 мільйонів євро. Бразилець розчарував і не повернувся на той рівень, з яким яскраво виступав у АПЛ. У минулому сезоні він забив 2 голи у 12 матчах Прімери.

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