Ліверпуль не отримає від Барселони додаткові 20 млн за Коутінью
Каталонці уникли чергового удару по своєму бюджету, як очікувалося раніше.
Коутінью провів за Барселону 99 матчів, наступна гра стане сотою. Раніше у ЗМІ була інформація про пункт у контракті бразильця, згідно з яким після сотого офіційного матчу Барса мусить заплатити Ліверпулю додаткові 20 мільйонів євро.
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Однак тепер Mundo Deportivo з посиланням на джерела в іспанському клубі спростовує ці чутки. Таким чином Рональд Куман може спокійно використовувати Феліппе без загрози фінансовій стабільності Барселони.
Нагадаємо, що Барса придбала Коутінью в Ліверпуля на початку 2018 року за 135 мільйонів євро. Бразилець розчарував і не повернувся на той рівень, з яким яскраво виступав у АПЛ. У минулому сезоні він забив 2 голи у 12 матчах Прімери.
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