Англійська команда не змогла отримати від федеральної поліції Німеччини спеціальний дозвіл на в'їзд до країни, повідомляє SportBuzzer.

Робертсон змирився з втратою Ліверпулем чемпіонства

РБ Лейпциг зобов'язаний за свій кошт організувати поєдинок на нейтральному полі або ж миритися з технічною поразкою 0:3. Ліверпулю пропонували варіант з "обміном" домашніх матчів (німецький клуб отримав би додаткові тижні для вирішення проблеми), однак чемпіони Англії відмовилися.

РБ Лейпциг повинен зареєструвати нейтральну арену до 8 лютого, і найімовірнішим претендентом на проведення є Лондон. Перший матч 1/8 ЛЧ між "биками" і Ліверпулем запланований на 16 лютого, другий – на 10 березня.

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