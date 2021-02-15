"Я не думаю, що Ліверпуль ще перебуває в боротьбі за титул. Манчестер Сіті виглядає потужно і вже відірвався на 13 очок. Гадаю, такий відрив відіграти неможливо. Якби було 8-9 очок, то можна про щось говорити, але 13-ть і гра в запасі – без шансів.

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Одна з ключових причин проблем Ліверпуля – втрата ван Дейка. Їм довелося переставити Хендерсона в захист, а однією з головних переваг Ліверпуля був високий пресинг. Вони забирали м'яч і відразу віддавали форвардам. Тепер такої можливості немає", – цитує Венгера Daily Record.

Нагадаємо, Ліверпуль програв три матчі АПЛ поспіль та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів.

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