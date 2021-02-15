"Ліверпуль не має шансів наздогнати Манчестер Сіті": Венгер озвучив сумний вердикт команді Клоппа у перегонах за титул
Екс-тренер Арсенала Арсен Венгер більше не бачить чемпіонської інтриги в поточному сезоні АПЛ.
"Я не думаю, що Ліверпуль ще перебуває в боротьбі за титул. Манчестер Сіті виглядає потужно і вже відірвався на 13 очок. Гадаю, такий відрив відіграти неможливо. Якби було 8-9 очок, то можна про щось говорити, але 13-ть і гра в запасі – без шансів.
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Одна з ключових причин проблем Ліверпуля – втрата ван Дейка. Їм довелося переставити Хендерсона в захист, а однією з головних переваг Ліверпуля був високий пресинг. Вони забирали м'яч і відразу віддавали форвардам. Тепер такої можливості немає", – цитує Венгера Daily Record.
Нагадаємо, Ліверпуль програв три матчі АПЛ поспіль та ризикує випасти із зони Ліги чемпіонів.
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