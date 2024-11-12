Ліверпуль не квапиться продовжувати контракт з Салахом – гравець вже має пропозиції від інших клубів
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах може залишити клуб.
Ліверпуль проводить переговори з Мохамедом Салахом щодо можливості продовження контракту, який спливає влітку 2025 року.
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Проте, як зазначає журналіст Флоріан Плеттенберг, між сторонами поки немає прогресу в досягненні угоди. Водночас з'явилася інформація, що у гравця є привабливі пропозиції як від клубів Саудівської Аравії, так і з Європи.
Салах приєднався до Ліверпуля влітку 2017 року, перейшовши з Роми. За цей час він став важливою частиною команди, вигравши 8 трофеїв. У поточному сезоні він уже забив 10 голів і оформив 10 асистів у 17 матчах.
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