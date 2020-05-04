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Ліверпуль не форсуватиме трансфер Вернера в умовах пандемії

4 травня 14:50 189 Читать на русском
Ліверпуль не форсуватиме трансфер Вернера в умовах пандемії
Тімо Вернер / Getty Images

Німецький форвард Тімо Вернер ризикує не перейти в Ліверпуль цього літа.

Тімо Вернер нещодавно зізнався, що хоче продовжити кар'єру за кордоном. Це був явний знак для Ліверпуля – потрібно активізуватися в переговорах. Юрген Клопп давно визначив свого земляка пріоритетним трансфером і планує його підписати, однак коронавірус може все зіпсувати.

Ліверпуль під час пандемії не прийматиме жодних конкретних рішень щодо придбань, запевняє The Independent. Мерсисайдці вважають, що пауза у світовому футболі матиме фінансові наслідки. Тому зачекають і подивляться, як зміниться ринок. Лише після того перейдуть до переговорів і пропозицій.

Попри бажання попрацювати з Клоппом, Вернер може опинитися в іншому клубі, адже в його контракті з РБ Лейпциг прописана сума відступних у розмірі 55-60 млн євро. У поточному сезоні форвард забив 27 голів та віддав 12 асистів у 36 матчах.

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