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Ліверпуль назвав терміни відновлення Окслейда-Чемберлена та Хендерсона

16:29 238 Читать на русском
Ліверпуль назвав терміни відновлення Окслейда-Чемберлена та Хендерсона
Джордан Хендерсон / Reuters

Англійський Ліверпуль очікує на швидке відновлення хавбеків Алекса Окслейда-Чемберлена та Джордана Хендерсона.

"Пошкодження Хендерсона достатньо серйозне, щоб зіграти на вихідних. Перерви на міжнародні матчі буде достатньо для його повернення.

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Щодо Набі Кейта ми повинні побачити, чи зможе він тренуватися сьогодні. Хлопці приходять трохи пізніше і ми робимо перевірку. Останнє тренування пройшло позитивно, але подивимось, чи буде все добре під час наступного.

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Щодо Окслейда, то тут нічого нового. Ми не будемо спішити ставити його на вихідні, так що після міжнародної перерви він буде на 100 відсотків готовий", сказав Клопп Goal.com.

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Англія Юрген Клопп Юрген Клопп Джордан Хендерсон Джордан Хендерсон Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен Набі Кейта Набі Кейта Ліверпуль Ліверпуль
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