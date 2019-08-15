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Ліверпуль наздогнав Реал за кількістю перемог в Суперкубку УЄФА

09:28 323 Читать на русском
Ліверпуль наздогнав Реал за кількістю перемог в Суперкубку УЄФА
Ліверпуль – володар Суберкубку УЄФА / твіттер ФК Ліверпуль

Ліверпуль в четвертий раз став володарем Суперкубку УЄФА, перемігши Челсі в серії пенальті.

Суперкубок УЄФА
Ліверпуль
2
2 : 2
2
Челсі
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
 
Олів'є Жиру 36’
Жоржінью 100’
36’ Олів'є Жиру
48’ Садьйо Мане
95’ Садьйо Мане
100’ Жоржінью

Завдяки перемозі над Челсі в Суперкубку УЄФА, Ліверпуль вже вчетверте став володарем трофею та зрівнявся за цим показником з мадридським Реалом, інформує Gracenote.

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Зазначається, що цей трофей вигравали більше лише 2 команди – Мілан та Барселона, в активі обох клубів по 5 перемог в Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, Ліверпуль здолав Челсі в серії пенальті (5:4) після напруженої нічиєї в основний та додатковий час (2:2).

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Суперкубок УЄФА Ліверпуль - Челсі Мілан Мілан Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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