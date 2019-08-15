Ліверпуль наздогнав Реал за кількістю перемог в Суперкубку УЄФА

Ліверпуль в четвертий раз став володарем Суперкубку УЄФА, перемігши Челсі в серії пенальті.

Завдяки перемозі над Челсі в Суперкубку УЄФА, Ліверпуль вже вчетверте став володарем трофею та зрівнявся за цим показником з мадридським Реалом, інформує Gracenote.

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Зазначається, що цей трофей вигравали більше лише 2 команди – Мілан та Барселона, в активі обох клубів по 5 перемог в Суперкубку УЄФА.

Нагадаємо, Ліверпуль здолав Челсі в серії пенальті (5:4) після напруженої нічиєї в основний та додатковий час (2:2).

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