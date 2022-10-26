Ліверпуль націлився на одну з головних зірок Тоттенхема – він ділив перше місце у бомбардирських перегонах АПЛ з Салахом
Вінгер Тоттенхема Сон Хин Мін хотів би спробувати свої сили в іншому клубі, чим хоче скористатись Ліверпуль.
"Червоні" мають намір підсилити лінію атаки корейським вінгером Сон Хин Міном, повідомляє CaughtOffside.
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Ліверпуль наразі зіштовхнувся з проблемою в лінії нападу, оскільки через травми втратив Луїса Діаса, Діогу Жоту та Дарвіна Нуньєса. Мерсисайдці ж бачать у Соні реальне підсилення атаки, оскільки гравець звик до чемпіонату. Сам кореєць хотів би піти на підвищення після 8 років у Тоттенхемі. Навіть більше – Сон поділив із Салахом перше місце у гонці бомбардирів АПЛ сезону 2021/22.
До слова, Сон Хин Мін зіграв за "шпор" у 16 матчах поточного сезону, в яких відзначився 5 голами та 2 результативними передачами.
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