У таборі мерсисайдців знайшли підсилення за океаном.

Аарон Лонг, який захищає кольори Нью-Йорк Ред Буллз, потрапив на радари Ліверпуля, повідомляє ESPN.

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У нинішньому сезоні Юрген Клопп зіткнувся з катастрофічним дефіцитом кадрів центральних захисників через низку травм своїх підопічних. Саме 28-річний Аарон може допомогти мерсисайдцям вирішити проблему в обороні. Поки "бики" не отримували офіційного запиту від Ліверпуля.

У минулому розіграші МЛС Лонг провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами.

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