Ліверпуль розглядає можливість підписання центрального захисника Тулузи Чарлі Крессвелла, повідомляє GIVEMESPORT. 22-річний англієць може стати потенційною заміною одному з центрбеків команди Арне Слота.

Ліверпуль офіційно підписав Екітіке – він не був першим вибором

У міжсезоння "червоні" активно моніторять варіанти для посилення оборони – зокрема, лунали імена Марка Гехі з Крістал Пелас та Езрі Конси з Астон Вілли. Однак зараз у шорт-листі з’явилося нове ім’я – Чарлі Крессвелл, який провів сильний дебютний сезон у Лізі 1 після переходу з Лідса. В складі Тулузи Крессвелл відіграв 34 матчі, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.

У центрі захисту Ліверпуля нині грає досвідчений Вірджил ван Дейк та Ібрагіма Конате, контракт якого спливає наступного літа. Француза пов’язують з можливим трансфером у Реал.

Крессвелл раніше вже перебував у полі зору скаутів Ліверпуля минулого сезону. Вихованець Лідса має статус "доморощеного" гравця, що є додатковим плюсом для Ліверпуля. Це особливо важливо з огляду на регламент АПЛ і Ліги чемпіонів, де не доморощені футболісти, старші за 21 рік, входять до обмеженого списку. Таким чином, Крессвелл може стати не лише якісним резервом, а й вирішенням бюрократичної проблеми складу.

Transfermarkt оцінює Крессвелла в 10 мільйонів євро. Контракт гравця з Тулузою чинний до 2028 року.

Нагадаємо, що Крессвелл у складі молодіжної збірної Англії відзначився голом у ворота збірної України в жовтні 2023 року. Тоді матч завершився перемогою української команди – 3:2. Також треба відзначити, що Чарлі двічі вигравав молодіжні чемпіонати Європи.

"Тренер посивів через мене": Дьокереш – про 109 голів, шок після відходу Аморіма, слабке місце і майбутній трансфер