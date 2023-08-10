Лондонці все літо активно стежили за 21-річним опорником. Челсі зробив кілька пропозицій щодо Касейдо, але Брайтон відхилив їх.

Челсі намагався забрати у Де Дзербі лідера – 80 мільйонів фунтів не вистачило

Згідно з інформацією Telegraph, Ліверпуль втрутився в справу в останню мить. Мерсисайдці перевищили пропозицію "синіх", однак видання не називає суму. Раніше повідомлялось, що Челсі пропонував Брайтону 80 мільйонів євро. Сам Мойзес Кайседо хоче приєднатися до лондонців.

Півзахисник виступає за "чайок" з 2021 року. Чинна угода Кайседо з клубом діє до 2027 року. У складі Брайтона футболіст зіграв у 53 матчах, в яких забив два голи та віддав три асисти.

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