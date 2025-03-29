Як пише Sky Sports, мерсисайдський клуб зробив захиснику вигідні пропозиції залишитися, але керівництво розуміє привабливість нового виклику, життєвого досвіду, а також спокусу стати гравцем "вершкових".

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У роздягальні Ліверпуля теж розуміють позицію Трента Александера-Арнольда. При цьому і оточення футболіста, і Реал здивовані інформацією про те, що начебто угоду майже закрито, з огляду на те, що з січня нічого особливо не змінилося. Угоди немає, нічого ще не підписано.

Нагадаємо, низки ЗМІ заявляли, що Трент вже узгодив особистий контракт з Реалом і влітку приєднається до команди Анчелотті. Ба більше, повідомлялося, що мадридці готові навіть заплатити Ліверпулю відступні, щоб захисник зміг зіграти за "вершкових" на Клубному чемпіонаті світу.

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