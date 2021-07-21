24-річний англієць потрапив у шорт-лист мерсисайдців, стверджує The Athletic.

Ліверпуль оголосив про трансфер свого гравця у Бундеслігу

Боуен став одним із кандидатів на підсилення лінії атаки Ліверпуля. "Червоні" прагнуть позбутися Шакірі та Орігі й хочуть заповнити прогалину в обоймі команди зіркою Вест Хема. Якщо перехід зірветься у літнє трансферне вікно, то штаб Ліверпуля на чолі з Юргеном Клоппом надалі моніторитиме виступи вінгера та повернеться до його кандидатури взимку.

У сезоні 2020/21 Джаррод Боуен провів 40 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 6 результативних передач.

Перелітні "канарки", гніздо проблем під Лондоном і Бейсбольна ідея, час якої настав: коротко про новачків АПЛ 2021/22