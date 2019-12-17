Ліверпуль на кубковий матч із Астон Віллою виставив наймолодший склад в історії клубу

Англійський Ліверпуль через напружений графік побив власний рекорд середнього віку основного складу в офіційному матчі. На матч Кубка ліги проти Астон Вілли вийшли мерсисайдські резервісти.

"Червоні" виставили наймолодший склад у своїй історії на матч, що має турнірне значення. Про це повідомляє Squawka.

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На чвертьфінал Кубка англійської ліги проти Вілли вийшла команда, середній вік якої складає 19 років і 186 днів. Таким чином Ліверпуль побив рекорд, що тримався із січня 2017 року. Тоді на матч проти Плімута в Кубку Англії вийшли гравці, середнім віком 21 рік і 296 днів.

Нагадаємо, що Ліверпуль змушений був виставити в кубковому поєдинку другий склад, оскільки вже 18 грудня повинен зіграти матч клубного ЧС-2019 проти мексиканського Монтеррея.