Ліверпуль на класі переміг Ліон у спарингу

Ліон не зміг скласти Ліверпулю достойну конкуренцію у товариському матчі.

Товариський матч

Ліверпуль – Ліон – 3:1

Голи: Фірміно, 17, Андерсен, 21 (аг), Вілсон, 53 – Депай, 4 (пен.)

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Несподівано рахунок відкрили саме гравці французького клубу. Депай впевнено реалізував пенальті.

Мерсисайдці швидко отямились і на правах тріумфатора Ліги чемпіонів ще до перерви двічі відзначились у воротах суперника.

В другій половині зустрічі кардинальних змін не було, Ліверпуль володів ініціативою, яка конвертувалась у третій гол.

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